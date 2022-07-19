"Белая смерть" пыталась проникнуть в Армению в принтерах из США 

19 июл. 22:05

Таможенники Комитета госдоходов Армении совместно с сотрудниками Следственного комитета и сотрудниками ереванского аэропорта "Звартноц" обнаружили партию наркотиков, спрятанную в принтерах, доставленных из США курьерской службой в грузовой терминал аэропорта.

"Контрабанда была обнаружена благодаря взаимодействию Главного управления по особо важным делам Следственного комитета и управления по борьбе с контрабандой Комитета госдоходов Армении", - пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.