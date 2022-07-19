Северная Осетия принимает первый международный фестиваль "Территория мира"

19 июл. 21:47

Во вторник, 19 июля, в поселке Верхний Фиагдон в Северной Осетии стартовал первый международный фестиваль "Территория мира". Об этом сообщил председатель комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики Юрий Фидаров.

В мероприятии участвуют СМИ из республик Северного Кавказа, а также из Южной Осетии, передает ТАСС.

Организаторы отмечают, что цель фестиваля – выработка основных подходов к правильному и качественному освещению событий, чтобы снизить риски совершения террористических угроз, противодействовать идеологии экстремизма и терроризма, совершенствовать технологии работы медиа в условиях чрезвычайных ситуаций.

В рамках фестиваля, который будет проходить до 21 июля, состоится конкурс Sunrise на лучшее исполнение музыкальной хип-хоп композиции пацифистской и гуманистической тематики. В заключительный день фестиваля пройдет гала-концерт, а также будут объявлены победители конкурса, которых наградят дипломами и денежными сертификатами.