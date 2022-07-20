В Назрани начинает работу выставка "Рерихи и Кавказ"

20 июл. 0:05

В Назрани сегодня стартует совместная выставка республиканского государственного музея краеведения им. Т.Мальсагова и Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов "Рерихи и Кавказ", - сообщили в пресс-службы Минкультуры региона.

"С 20 июля по 29 августа в Ингушском госмузее краеведения им. Т.Мальсагова пройдет выставка "Рерихи и Кавказ", которая является совместной работой Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов и Координационного центра Знамени мира

"Юг России". Выставка посвящена 105-летию посещения Кавказских Минеральных Вод Николаем Рерихом в 1913 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На выставке можно познакомиться с книгами, периодическими изданиями и факсимильными копиями документов, свидетельствующих о пребывании Николая Рериха и его семьи на Кавказе. Важное место занимают письма художника своей жене Елене Рерих, посланные им в июне-июле 1913 года из Кисловодска. Одни из главных экспонатов выставки - 22 полноформатные компьютерные копии картин Николая Рериха, связанных с его пребыванием на Кавказе, - добавили в пресс-службе.