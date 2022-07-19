В Тегеране начались трехсторонние переговоры Путина, Эрдогана и Раиси

19 июл. 21:24

В Тегеране началась трехсторонняя встреча с участием президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Эбрахима Раиси.

В начале переговоров лидеры стран сделали совместную фотографию. Главная темой для обсуждения стала сирийская проблематика.

Раиси отметил, что у кризиса в Сирии военного решения. По его мнению, полную безопасность на границах Сирии должны обеспечивать вооруженные силы страны. Он также призвал США как можно скорее покинуть регион.

В свою очередь, президент России обратил внимание на значительное снижение уровня насилия в Сирии и начало политико-дипломатического процесса. По его словам, Москва исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, а для народа этой страны необходимо создать условия для выбора пути развития без вмешательства извне. Путин добавил, что сирийцы сирийцы готовы договариваться.

Кроме того, он призвал навсегда покончить с терроризмом в Сирии, а также подчеркнул, что США ведут деструктивную политику в этой стране, передает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже провел переговоры с Реджепом Тайпом Эрдоганом, Эбрахимом Раиси и верховным лидером Ирана Хаменеи.