Аманауз грозит затопить Домбай

19 июл. 21:32

В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии введен режим повышенной готовности в связи с повышением уровни реки Аманауз до опасных отметок.

"В результате выпадения обильных осадков в горах Карачаево-Черкесии до неблагоприятных отметок поднялся уровень воды в реке Аманауз в к.п. Домбай. Для оперативного реагирования и выработки мер выехали в Домбай, осмотрели местность и провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности КГО. <> Принято решение о введении режима «Повышенная готовность", - сообщил и. о. мэра Карачаевского городского округа Марат Урусов.

Он отметил, что никто из туристов и местных жителей не пострадал, туристические объекты работают в обычном режиме, ущерба имуществу нет, однако отдыхающих из нескольких объектов, которые оказались в зоне возможного подтопления, временно переселяли в другую гостиницу.