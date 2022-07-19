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Россия может принять следующий саммит президентов в астанинском формате

Россия может принять следующий саммит президентов в астанинском формате

Следующий саммит президентов России, Турции и Ирана в астанинском формате должен состояться в России. Об этом заявил президент РФ Владимир на проходящих в Тегеране трехсторонних переговорах с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Эбрахима Раиси, передает РИА Новости.

По его словам, Москва будет рада видеть других президентов у себя.

Напомним, президент России Владимир Путин находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже провел переговоры с Реджепом Тайпом Эрдоганом, Эбрахимом Раиси и верховным лидером Ирана Хаменеи.

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