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Минобороны ФРГ: у страны заканчивается вооружение для помощи Украине

Минобороны ФРГ: у страны заканчивается вооружение для помощи Украине

В Бундесвере ФРГ заканчивают ресурсы для оказания военной помощи Украине, заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

"У вооруженных сил Германии заканчиваются запасы оружия для оказания военной помощи Украине", - сказала она во время визита в Мюльгайм, пишет Welt.

Далее Ламбрехт отметила, что Германия продолжит поддерживать Украину.

В заключение глава германского оборонного ведомства обратила внимание на то, что сумела выстроить крайне доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой — министром обороны Алексеем Резниковым.

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