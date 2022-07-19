Минобороны ФРГ: у страны заканчивается вооружение для помощи Украине

19 июл. 21:01

В Бундесвере ФРГ заканчивают ресурсы для оказания военной помощи Украине, заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

"У вооруженных сил Германии заканчиваются запасы оружия для оказания военной помощи Украине", - сказала она во время визита в Мюльгайм, пишет Welt.

Далее Ламбрехт отметила, что Германия продолжит поддерживать Украину.

В заключение глава германского оборонного ведомства обратила внимание на то, что сумела выстроить крайне доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой — министром обороны Алексеем Резниковым.