Квалификация Лиги чемпионов: "Карабах" победил, "Пюник" уступил

19 июл. 20:57

Во вторник, 19 июля, проходят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Баку состоялась встреча между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом". Победу со счетом 3:2 одержали хозяева поля.

Голами в составе "Карабаха" отметились Кади (17-я минута) и Ибраима Ваджи (36-я и 65-я). У "Цюриха" отличились Линдрит Камбери (65-я) и Мирлинд Крюэзю (85-я, с пенальти).

Также уже закончился матч в Ереване, где местный "Пюник" со счетом 0:1 уступил люксембургскому клубу "Дюделанж". Единственный мяч на 72-й минуте забил с пенальти Самир Хаджи.

Ответные встречи пройдут в Швейцарии и Люксембурге 26 июля.