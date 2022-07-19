Путин: товарооборот между Россией и Турцией растет значительными темпами

19 июл. 20:44

Товарооборот между Россией и Турцией растет очень значительными темпами, несмотря ни на что. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече в Тегеране с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках переговоров стороны обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и сотрудничество Москвы и Анкары.

"Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос - урегулирование карабахской проблемы", - цитирует главу российского государства ТАСС.

В ходе беседы с турецким лидером он также подчеркнул, что рад видеть его. "Мы не виделись почти что целый год", - сказал президент РФ.

На что Эрдоган ответил ему: "По телефону мы часто общались".

"Это точно, это хорошо. И наши коллеги общаются в постоянном режиме", - добавил Путин.