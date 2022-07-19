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Ленинкент начали снабжать водой  

Ленинкент начали снабжать водой  

Махачкалинское руководство организовало подвоз питьевой воды для жителей поселка Ленинкент, оставшихся без водоснабжения из-за вышедших из строя насосов, информирует пресс-служба администрации города.

"Было принято решение об организации подвоза воды в микрорайоны, где зафиксированы перебои в водоснабжении. Причина перебоев, как пояснили специалисты ОАО "Махачкалаводоканал", в том, что ранее здесь вышли из строя насосы, в связи с чем резервы водохранилища были использованы для подачи воды населению", - сказал в пресс-службе.

Уточняется, что в микрорайонах поселка перебои с водоснабжением будут устранены после заполнения водохранилища.

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