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Швейцарский клуб заплатил англичанам за азербайджанского форварда более 300 тыс фунтов

Швейцарский клуб заплатил англичанам за азербайджанского форварда более 300 тыс фунтов

Швейцарский футбольный клуб "Грассхоппер" заплатил английскому "Вулверхэмптону" 315 тыс фунтов стерлингов за нападающего Рената Дадашова, утверждает Football365.

23-летний форвард сборной Азербайджана стал игроком "Грассхоппера" на прошлой неделе. Он подписал со швейцарской командой двухлетний контракт с возможностью продления еще на один.

Напомним, соглашение Дадашова с "Вулверхэмптоном" истекало в июне 2023 года. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за португальскую "Тонделу", за которую провел 30 матчей в национальном первенстве, отметившись в них двумя голами и двумя результативными передачами.

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