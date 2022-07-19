Швейцарский клуб заплатил англичанам за азербайджанского форварда более 300 тыс фунтов

19 июл. 19:58

Швейцарский футбольный клуб "Грассхоппер" заплатил английскому "Вулверхэмптону" 315 тыс фунтов стерлингов за нападающего Рената Дадашова, утверждает Football365.

23-летний форвард сборной Азербайджана стал игроком "Грассхоппера" на прошлой неделе. Он подписал со швейцарской командой двухлетний контракт с возможностью продления еще на один.

Напомним, соглашение Дадашова с "Вулверхэмптоном" истекало в июне 2023 года. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за португальскую "Тонделу", за которую провел 30 матчей в национальном первенстве, отметившись в них двумя голами и двумя результативными передачами.