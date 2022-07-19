Яир Лапид совершил полет над газовым месторожденим Кариш

19 июл. 20:15

Глава израильского правительства Яир Лапид совершил полет над израильским газовым месторождением Кариш. Месторождение находится на средиземноморском шельфе возле спорного участка морской границы с Ливаном.

Об этом проинформировала премьерская канцелярия, добавив, что глава правительства призвал ливанские власти скорее урегулировать все споры и начать добывать голубое топливо к обоюдной выгоде.

По словам Лавипа, Кариш – "эта новая платформа - энергетическое будущее Государства Израиль". "Она представляет собой удачную экономическую возможность, включая экспорт газа в Египет и Европу, которая принесет пользу каждому израильскому гражданину в не слишком отдаленном будущем", - отметил он.