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Яир Лапид совершил полет над газовым месторожденим Кариш

Яир Лапид совершил полет над газовым месторожденим Кариш

Глава израильского правительства Яир Лапид совершил полет над израильским газовым месторождением Кариш. Месторождение находится на средиземноморском шельфе возле спорного участка морской границы с Ливаном.

Об этом проинформировала премьерская канцелярия, добавив, что глава правительства призвал ливанские власти скорее урегулировать все споры и начать добывать голубое топливо к обоюдной выгоде.

По словам Лавипа, Кариш – "эта новая платформа - энергетическое будущее Государства Израиль". "Она представляет собой удачную экономическую возможность, включая экспорт газа в Египет и Европу, которая принесет пользу каждому израильскому гражданину в не слишком отдаленном будущем", - отметил он.

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