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В ЕС готовятся к любому сценарию в вопросе поставок газа по "Северному потоку"

В ЕС готовятся к любому сценарию в вопросе поставок газа по &quot;Северному потоку&quot;

В Еврокомиссии (ЕК) готовятся к любому сценарию относительно поставок российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток". Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге представитель ЕК.

По его словам, Еврокомиссия допускает, что поставки не возобновятся 21 июля.

"Мы работаем над всеми возможными сценариями, и один из сценариев, который мы должны учесть при планировании действий в чрезвычайных ситуациях, - это возможность того, что поставки не возобновятся", - цитирует представителя Еврокомиссии агентство Reuters.

Напомним, с 11 июля 2022 года поставки топлива по "Северному потоку" прекратились из-за проведения ежегодных плановых профилактических работ, включающих тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Завершить работы планируется к 21 июля.

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