Путин, Эрдоган и Раиси встречаются в Тегеране

В эти минуты в Тегеране должна начаться трехсторонняя встреча Владимира Путина с Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые намерены дать оценку астанинскому формату, а также придать импульс мирным переговорам, инициированным в Астане в 2017 году Россией, Турцией и Ираном для завершения войны в Сирии.

Сегодня на полях саммита глав государств "астанинской тройки" президенты России и Турции уже провели каждый по очереди двусторонние переговоры с Раиси в тегеранском дворце "Садабад", а также поговорили между собой.

Как сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на Эрдогана, нынешние переговоры в Тегеране внесут весомый вклад в развитие межгосударственных связей. Президент Турции дал высокую оценку курсу официального Тегерана на развитие сотрудничества со странами региона. Что касается экономики, то Анкара и Тегеран ранее решили поднять товарооборота до 30 млрд долларов в год, но из-за пандемии этот показатель пока не превысил 7,5 млрд долларов. Турция готова к активному сотрудничеству с Ираном, в том числе в оборонной сфере, а особенно в сфере борьбы с терроризмом. По мнению Эрдогана, "террористические организации PJAK, PKK, PYD, YPG и FETÖ" стали серьезной проблемой для безопасности Турции и Ирана, а потому странам необходимо "тесно взаимодействовать в борьбе с этим злом".

Раиси, со своей стороны, выразил заинтересованность в продлении соглашения по поставкам природного газа, 25-летний срок действия которого подходит к концу, тоже подчеркнул значимость взаимодействия в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью, отметил недопустимость двойных стандартов в борьбе с терроризмом, напомнил, что Иран и Турция поддерживают территориальную целостность Сирии, а также назвал визит президента Турции в Тегеран "поворотным пунктом" в развитии двусторонних отношений.

На двусторонней встрече с Владимиром Путинным, который после прилета в Тегеран также успел встретиться с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, Раиси заметил, что у Москвы и Тегерана, есть необходимая политическая воля развивать отношения и вывести их на практическую область. Путин и Раиси обсудили не только возможности дальнейшего расширения сотрудничества во многих сферах, включая энергетику, транзит и торговые отношения, но и процессы в Сирии. Президент ИРИ сказал, что у двух стран есть большой опыт в том, что касается сирийского урегулирования: "Думаю, что наш регион от этого опыта, от нашего сотрудничества стал безопаснее. Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наши отношения и наше сотрудничество в области борьбы с терроризмом доказало, что мы можем достичь тех целей, которые поставили перед собой. Это очень ценный опыт в том, что касается повышения уровня безопасности в регионе".

Владимир Путин, со своей стороны, подтвердил, что отношения между Москвой и Тегераном развиваются хорошими темпами: "Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта"....

Продолжение следует