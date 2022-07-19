В Тегеране стартовали переговоры Путина и Эрдогана

19 июл. 19:36

В Тегеране начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи лидеры обеих стран обсудят ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также рассмотрят ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины и вопрос вывоза зерна из портов в Черном море, передает ТАСС.

Эрдоган на встрече основное внимание собирается уделить всестороннему обсуждению отношений между Анкарой и Москвой, перспективам урегулирования на Украине, вопросам создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции.

После встречи Путина и Эрдогана начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.