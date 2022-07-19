В Шалинском районе Чечни реконструируют 175 км линий электропередачи 

19 июл. 19:28

Специалисты реконструируют 175 км линий электропередачи (ЛЭП) в Шалинском районе Чечни в рамках программы снижения потерь в электрических сетях.

"Специалисты смонтируют порядка 3,7 тыс. опор, 175 км провода, в том числе порядка 130 км самонесущего изолированного [провода], который отличается повышенной надежностью и безопасностью. Кроме того, рабочие группы заменят 26 ветхих трансформаторных подстанций на новые и установят 15 дополнительных", - сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".