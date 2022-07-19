Постпреды стран Евросоюза готовятся согласовать дополнительные санкции в отношении России

19 июл. 18:55

В среду, 20 июля, постоянные представители стран Евросоюза собираются согласовать дополнительные санкции в отношении России, следует из повестки заседания.

Также участники завтрашней встречи планируют договориться о выделении пятого транша военной помощи Украине и запустить финальную процедуру утверждения этих решений странами союза, передает РИА Новости.

Пункты о новых ограничительных мерах против России и помощи Киеву были добавлены в повестку заседания постпредов как не требующие предварительного обсуждения. После утверждения странами ЕС санкции будут опубликованы в официальном журнале и вступят в силу. Тогда же станут известны имена тех, кто попал в новый список персональных санкций Евросоюза.