США хотят вернуться на Ближний Восток

Три последних американских президента - Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден – нередко говорили о частичном уходе США с Ближнего Востока, чтобы сосредоточения на Китае. Байден даже вывел американские войска из Афганистана, передав страну талибам. Под его руководством Вашингтон дистанцировался от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и вернулся к переговорам по иранской ядерной программе. Но в свете украинского кризиса значение региона для мировой экономики и глобальной стабильности снова выросло.

Как отмечает турецкая "Сабах", в связи с этим Байден совершил трехдневный – 13-16 июля визит в регион, чтобы вернуться на Ближний Восток и "укрепить стратегическое партнерство Америки" со своими союзниками. Посетив Израиль и Палестину, в субботу президент США встретился с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии, которую он ранее обещал превратить в "страну-изгоя".

Байден, партия которого может проиграть промежуточные выборы в ноябре из-за резкого роста цен на энергоносители, надеялся убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Ему пришлось объяснять свой визит в Саудовскую Аравию в статье, в которой он подчеркнул важность водных путей, цепочек поставок и энергоресурсов Ближнего Востока для мировой торговли. Заявив, что безопасность и интеграция региона могут смягчить глобальные последствия украинского кризиса, Байден подчеркнул, что его визит направлен на противодействие России и Китаю.

Соперничество Вашингтона с Москвой и Пекином снова заставило США сосредоточить внимание на ближневосточном регионе.

Приоритетом любой администрации США в регионе остается укрепление Израиля. Основная цель визита Байдена, который однажды сказал, что "ему не нужно быть евреем, чтобы быть сионистом", заключалась в том, чтобы помочь Израилю сформировать "новую архитектуру безопасности и экономики" с участием стран региона. Другими словами, его цель состояла в том, чтобы способствовать нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, усилить давление на иранскую ядерную программу, а также объединить средства противовоздушной обороны стран Персидского залива против Тегерана.

Маловероятно, что президенту США удастся объединить Израиль и страны Персидского залива или лидеров Египта, Ирака и Иордании, присутствовавших на встрече в Джидде, против Ирана. Частые колебания Вашингтона во взаимоотношениях со странами региона не вызывают доверия у региональных игроков. Более того, с началом украинского кризиса страны Персидского залива начали проводить более автономную политику. Помимо отказа присоединиться к санкциям, они решили расширить свои отношения с Россией и Китаем.

Маловероятно и то, что Байден создаст антииранский блок, чего администрация Трампа также не смогла добиться. Государства Персидского залива просто не будут рисковать нормализацией отношений с Ираном из-за непродуманных комментариев Байдена. Кроме того, система противовоздушной обороны, которую предлагает Израиль, не способна защитить Персидский залив от Ирана. Существует большая разница между поражением определенных иранских целей и ведением региональной войны против Ирана.

США снова осознали роль региона как "стержня" мировой политики, но вряд ли кто-то ожидает, что "перезагрузка" их отношений со странами Ближнего Востока будет особенно эффективной

Президент России Владимир Путин также проявляет большой интерес к региону. Сегодня в Тегеране он провел встречи с президентами Турции и Ирана, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эбрахимом Раиси. Примечательно, что российский лидер посетил столицу Ирана вскоре после ближневосточного турне Джо Байдена. Неудивительно, что Россия, которая расширила свое региональное влияние, особенно в Сирии, углубила свои отношения с Ираном и стала посредником между странами Персидского залива и ИРИ.

По мере того, как украинский кризис затягивается, экономические потери Европы растут, что дает России передышку. В нынешних обстоятельствах для США кажется невозможным найти такой тип взаимодействия, который позволил бы сдержать Россию и Китай на Ближнем Востоке, а также решить проблемы Ирана с Израилем и странами Персидского залива. Весьма вероятно, что недавние дипломатические усилия Вашингтона, который не в состоянии оценить уравновешивающую и стабилизирующую роль Турции, окажутся пустой тратой времени.