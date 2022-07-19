Российские и армянские дипломаты обсудили транспортный коридор "Север - Юг"

19 июл. 18:40

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и замглавы МИД Армении Мнацакана Сафаряна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны обсудили развитие многостороннего взаимодействия на пространстве Евразии, реализацию транспортно-логистических инициатив, включая международный транспортный коридор "Север - Юг".

Кроме того, Моргулов и Сафарян обменялись мнениями по вопросам сопряжении усилий региональных объединений – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Еврпайского экономического союза (ЕАЭС), взаимоотношений с ведущими державами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В МИД РФ также отметили, что на встрече была достигнута договоренность об укреплении координации по линии внешнеполитических ведомств на азиатском направлении. "Условлено о продолжении контактов", - добавили в российском министерстве.