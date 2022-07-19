СМИ: Великобритания ослабила санкции против Авена

19 июл. 17:58

Лондонский суд ослабил санкции в отношении российского миллиардера Петра Авена. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, суд разрешил предпринимателю оплачивать самому свои "основные нужды". Начиная с 15 марта, все расходы проживающей в Лондоне семьи оплачивала его жена Екатерина. При этом адвокаты настаивали на полном размораживании банковских счетов.

В свою очередь, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое заморозило счета Авена, выступало за то, чтобы оставить все в силе. В NCA отмечали, что у миллиардера не должно быть доступа к счетам, поскольку он подозревается в попытке уклонения от санкций. В его отношении ведется расследование, передает ТАСС.

По данным Bloomberg, ежемесячно Авен тратит около 140 тыс фунтов стерлингов ($167 840). Большая часть средств идет на оплату охраны и страхование коллекции произведений искусства, которая оценивается в 300 млн фунтов ($360 337 420).

Напомним, Евросоюз ввел санкции против Петра Авена 28 февраля 2022 года, Великобритания сделала это в марте. Позже Лондон заморозил счета Авена в рамках расследования уголовного дела об уклонении от санкций.