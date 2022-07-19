В Новороссийске ограничили водоснабжение

19 июл. 18:16

Почасовая подача воды введена в Новороссийске из-за аварии на водопроводе, информирует администрация города.

"В связи с аварией <…> аварийно отключились насосные агрегаты, что привело к прекращению подачи воды МУП "Водоканал". В настоящее время <...> ведутся аварийно-восстановительные работы", - приводит сообщение ТАСС.

В администрации уточнили, что МУП "Водоканал" будет осуществлять подачу холодной воды в следующем режиме: 19 июля - вечерняя подача с 18:00 до 20:00. 20 июля утренняя подача будет с 06:00 до 08:00, вечерняя - с 18:00 до 20:00.