Службы внешней разведки Азербайджана и РФ укрепили сотрудничество

19 июл. 17:28

Соглашение о сотрудничестве между службами внешней разведки России и Азербайджана подписано во вторник в Баку, сообщил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, это – базовый документ, который придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Нарышкин отметил, что в планах служб внешней разведки - совместные действия "по содействию защите национального суверенитета и территориальной целостности двух государств, борьбе с международным терроризмом и радикальным экстремизмом, защите интересов загранучреждений и граждан России и Азербайджана в третьих странах".