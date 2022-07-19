В Домбае более 100 воспитанников детского лагеря эвакуированы из-за возможного селя

19 июл. 17:14

Воспитанников и персонал детского лагеря, который находится в гостинице "Адель" в Домбае", эвакуировали в другое место. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Это было сделано в целях обеспечения безопасности по причине возможного схода селя или лавин.

"В частности, было эвакуировано 110 детей и десять взрослых из числа персонала. Все они перевезены в домбайскую гостиницу Таулу, где продолжат свой отдых", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Как отмечается, в настоящее время угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет.