Краснодарский институт культуры будет готовить кадры для местных СМИ

19 июл. 16:58

Ректор Краснодарского института культуры Сергей Зангин и генеральный директор телеканала "Краснодар" Максим Жмутский сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В краевых СМИ имеется ощутимый дефицит кадров – особенно это касается технических специалистов. Телеканал совместно с учебным заведением планируют проводить мастер-классы, практики и стажировки, - передает "АиФ-Юг".

Ректор КГИК рассчитывает на то, что сотрудничество с телекомпанией поможет в практической реализации теоретических навыков студентов, а гендиректор телеканала рассчитывает на то, что соглашение позволит компании получать дипломированных специалистов.

"Выбор для будущих студентов, решивших связать свою жизнь с краем, достаточно широкий - в регионе обучают по 300 направлениям. В числе приоритетных - подготовка кадров в области точных и медицинских наук, IT-сферы и педагогике. Всего в высших учебных заведениях края предусмотрели более 10 тыс бюджетных мест", – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.