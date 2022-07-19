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Опережающему развитию Дагестана поможет инвестиционный комитет

Опережающему развитию Дагестана поможет инвестиционный комитет

Власти Дагестана создадут инвестиционный комитет для формирования условий опережающего развития региона и ведения инвестиционной деятельности – указ об этом сегодня подписал глава региона Сергей Меликов, документ размещен на портале правовой информации.

"В целях создания условий для опережающего инвестиционного развития Республики Дагестан и достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", постановляю… образовать Инвестиционный комитет Республики Дагестан", - говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Комитет будет защищать права и законные интересы инвесторов, а также заниматься разрешением их разногласий и споров с государственной властью региона. Также комитет будет вносить предложения по снижению барьеров, сдерживающих развитие экономики региона. 

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