Опережающему развитию Дагестана поможет инвестиционный комитет

19 июл. 16:42

Власти Дагестана создадут инвестиционный комитет для формирования условий опережающего развития региона и ведения инвестиционной деятельности – указ об этом сегодня подписал глава региона Сергей Меликов, документ размещен на портале правовой информации.

"В целях создания условий для опережающего инвестиционного развития Республики Дагестан и достижения национальных целей развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", постановляю… образовать Инвестиционный комитет Республики Дагестан", - говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Комитет будет защищать права и законные интересы инвесторов, а также заниматься разрешением их разногласий и споров с государственной властью региона. Также комитет будет вносить предложения по снижению барьеров, сдерживающих развитие экономики региона.