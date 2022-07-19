Массовая гибель рыбы зафиксирована в Казахстане

19 июл. 16:33

В Казахстане выясняют причины массовой гибели рыбы на озере Табунное, сообщает пресс-служба регионального департамента экологии.

В ведомстве отметили, что к месту замора рыбы выезжали специалисты, которые обследовали береговую линию водоема.

"В ходе визуального осмотра установлена частичная гибель пеляди, обнаружено с десяток тушек. Отобраны пробы воды, а также тушки мертвой рыбы с целью проведения лабораторных анализов", - сказано в сообщении.

В ведомстве заключили, что о причинах замора рыбы будет сообщено после проведения исследования.