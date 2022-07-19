Хаменеи предостерег Эрдогана от военной операции в Сирии

19 июл. 16:25

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи сегодня в беде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предостерег Анкару от начала военной операции на севере Сирии.

"Эта затея точно пойдет во вред и Сирии, и Турции, а также всему региону", - сказал Хаменеи, цитирует его иранское информационное агентство IRNA.

"Сирийские вопросы должны решаться путем диалога, и Россия, Иран и Турция должны решить эту проблему путем переговоров", - отметил духовный лидер Ирана.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что Вооруженные силы Турции планируют провести новую трансграничную операцию на севере Сирии - в Тель-Рифате и Манбидже, после чего военные действия охватят Айн-эль-Араб и Айн-Иссу.