Минтранс Крыма снова увеличил число автобусов в Мелитополь

Власти Крыма увеличили число автобусных рейсов в Мелитополь, передает пресс-служба Минтранспорта Республики Крым.
"Вводятся дополнительные рейсы, ежедневно от автостанций будет четыре отправления автобусов в направлении Мелитополя и два в направлении Бердянска. Также в направлении Херсона три оборотных рейса осуществляются по сообщению "Симферополь-Херсон", – сказано в сообщении, передает "АиФ-Крым".
Дополнительные автобусы начнут курсировать с 21 июля, сейчас в направлении Мелитополя и Бердянска уже ходят два рейса.
Такое решение принято в связи с увеличением спроса со стороны населения, - добавили в Минтрансе Крыма.