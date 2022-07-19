Сергей Нарышкин провел переговоры с Ильхамом Алиевым в Баку

19 июл. 16:09

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего дал пресс-конференцию.

Нарышкин подчеркнул, что визит Ильхама Алиева в Москву в конце февраля этого года, в ходе которого была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, стал важным событием в российско-азербайджанских отношениях, придавшим новый импульс развитию связей Азербайджана и России.

Также он отметил, что два государства создали за 30 лет стройную систему сотрудничества, и Россия заинтересована в том, чтобы взаимодействовать с Азербайджаном в сфере обеспечения безопасности.

Директор СВР сообщил, что стабильный мир на Южном Кавказе входит в число приоритетов российской внешней политики; для этой цели Россия выступает как партнер и посредник между Азербайджаном и Арменией.

Сергей Нарышкин добавил, что Россия способна сыграть ключевую роль как в процессе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, так и в вопросах открытия коммуникаций и подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

По итогам переговоров службы внешней разведки России и Азербайджана подписали соглашение о взаимодействии, в том числе по таким направлениям, как защита национальных интересов и территориальной целостности двух государств.

Напомним, что накануне директор СВР проводил переговоры в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.