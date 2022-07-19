Из Армении на Кубань пытались провезти поддельную бастурму и суджук

19 июл. 15:50

Российские таможенники задержали в пункте пропуска "Верхний Ларс" более 600 кг поддельной бастурмы и суджука, которые пытались ввезти из Армении в Краснодар, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты Россельхознадзора взяли пробы ввозимой мясной продукции, и проведенные лабораторные исследования выявили несоответствие массовой доли жира фактическому значению, более того – в продуктах нашли ДНК курицы, чего там быть не должно, - передает "АиФ-Юг".

Вся ввозимая продукция была признана не соответствующей техническим регламентам таможенного союза, из-за чего было выдано предписание о приостановке ее реализации.

Все 604 кг фальсификата сожгли.