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Польша может вынужденно отказаться от бойкота на товары из России

Польша может вынужденно отказаться от бойкота на товары из России

Поляки отказываются покупать товары из России и Беларуси после начала спецоперации на Украине, однако этот бойкот может завершиться, сообщает портал Money.pl.

Как говорят результаты опросов, 61% потребителей стараются избегать не только российские товары, но и продукцию из тех стран, которые продолжают там свою деятельность. Сюда относится в основном люди старшего поколения. 76% опрошенных старше 55 лет заявляют о бойкоте, а 57% людей 18-24 лет выразили солидарность.

Издание отмечает, что текущие экономические проблемы заставят большую часть населения страны снять бойкот. Как отметила доктор Иоланта Ткачик с кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского в беседе с Rzeczpospolita, репутации бренда для многих достаточно, чтобы при необходимости навсегда от него отказаться. "Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен", - заключила она.

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