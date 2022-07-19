Россия компенсирует миру недобор урожая украинского зерна

19 июл. 15:28

Недобор урожая в Украине будет компенсирован за счет избытка в России, где, по подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), будет собрано в общей сложности 128 млн т зерновых - на 6% выше среднегодовой цифры за пять лет, - заявил в интервью РБК директор московского отделения ФАО Олег Кобяков.

"Украинское зерно обеспечивает весьма важную долю внутренней потребности для многих стран, например Ливана, Египта, Сомали, Туниса. Часть из них в равных пропорциях импортирует российское и украинское зерно, часть - больше украинское. Сейчас ни то ни другое зерно не попадает на рынок. Беспрепятственное обеспечение торгового судоходства из портов как Украины, так и России критически важно для этих стран", - рассказал Кобяков, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Что касается влияния недобора украинского урожая зерновых, то в целом в мире ожидается урожай на уровне прошлого года, и его хватит для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров, - отметил директор отделения, пояснив: причерноморское зерно импортируется 55 странами. Из них 36 стран покрывали за счет этих поставок более 10%0 своей совокупной потребности.

По прогнозу ФАО, в текущем году в Украине соберут 20 млн т пшеницы, что на 27% ниже пятилетних средних цифр, поскольку до 20% засеянных площадей просто не будут убраны в результате и гибели урожая из-за военных действий, и из-за ограниченного доступа к полям, дефицита трудовой силы и отсутствия экономических ресурсов. Урожай кукурузы, по прогнозам, составит 24 млн т, а это на 30% ниже среднегодовых цифр.