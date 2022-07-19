ЕС снимет санкции с банков РФ

19 июл. 15:26

Евросоюз планирует отменить часть санкций с российских банков, чтобы облегчить экспорт продовольствия и удобрений, сообщает Reuters.

Отмечается, что санкции могут быть сняты с банков ВТБ, ПСБ, ВЭБ, Совкомбанк, Новикомбанк, а также "Открытие" и "Россия". По данным агентства, именно этих банки будут задействованы для покупки российской сельхозпродукции.

Также в ЕС намерены облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено из-за введения антироссийских санкций.

В проекте документа говорится, что одобрение последует, когда будет определено, что "эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения".