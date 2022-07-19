Ильхам Алиев обвинил Европарламент в двойных стандартах

Когда президент Азербайджана Ильхам Алиев узнал, что в Баку хочет приехать делегация Европарламента во главе с председателем комитета по международным делам Дэвидом Макалистером, он немало удивился. Причина удивления была в политике двойных стандартов, используемой в отношении Баку некоторыми членами Европейского парламента: в разное время законодатели стран Евросоюза приняли более десятка антиазербайджанских резолюций, в которых звучали обвинения, оскорбления, распространялась лживая информация. В одной из таких резолюций, принятой спустя полтора года после 44-дневной войны, Европарламент даже ссылался на "разрушение армянского культурного наследия в Карабахе".

При этом общеизвестно, что армянское культурное наследие охраняется как в Баку, так и в Карабахском регионе, а вот в период оккупации 20 процентов территории Азербайджана армянскими националистами были полностью "зачищены" от проживавших там азербайджанцев не только Карабахский регион Азербайджана, но и семь близлежащих районов.

На оккупированных территориях вандалы разрушили 65 и находившихся там 67 мечетей. Некоторые из них, включая Джума-мечеть в Агдаме, были серьезно повреждены и превращены в свинарники и хлева. Также были грегорианизированы многочисленные албанские храмы и монастыри (в том числе храмы Гянджасар в Агдаре, Агоглан в Лачине, Худавенг в Кельбаджаре и другие). Башни циклопов III тысячелетия до нашей эры (село Татар, Джебраильский район), крепость Хатем Малик (XII век, Агдам), кладбище XII века (село Ашагы Вейсалли, Физулинский район), каменная гробница Баба Ягуб (1282-1284, село Горадиз, Физулинский район) относятся к числу тех древних памятников истории и культуры, судьба которых была решена незаконными оккупантами. Библиотеки, музеи (в том числе Агдамский музей хлеба с более чем 1500 экспонатов - второй музей хлеба в мире и первый в СССР) подверглись бомбардировкам и поджогам.

Причем до сих пор освобожденные от оккупации территории не удается освободить от многочисленных мин.

Уничтожалось азербайджанское культурное наследие и в самой Армении: под горячую руку националистов попали Иреванская крепость, Дворец иреванских ханов, Ханская мечеть…

После войны в Карабахский регион Азербайджана приезжало немало представителей посольств, политиков, председателей парламентов европейских стран, журналистов. Они видели следы уничтожения культурного наследия Азербайджана своими глазами.

Однако ни официальная делегация Европарламента, ни ЮНЕСКО в освобожденный Карабах предпочитают не ездить. И хотя злосчастная резолюция от 10 марта этого года "Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе", за которую проголосовало 635 парламентариев, лишь двое выступили против, а 42 – воздержались, носит рекомендательный характер, совершенно очевидно, что высший законодательный орган ЕС до сих пор не гнушается политики двойных стандартов.

Интересно, что многие из приехавших сегодня в Баку впервые с 2017 года европарламентариев, голосовали за принятие той резолюции, хотя сам Макалистер в этом замечен не был. Принимая европейцев, Ильхам Алиев попенял им, сказав, что принятие документа, в котором Азербайджан обвиняется в том, чего никогда не совершал, и закрываются глаза на то, что учинили армянские националисты на азербайджанских территориях: "Это абсолютно контрпродуктивный шаг. Во-первых, это ложь, основанная на выдуманных фактах, клевете и измышлениях. Во-вторых, это не имеет особо большого значения, потому что отношения между Азербайджаном и Европейским союзом имеют хорошую историю и особенно сейчас отношения развиваются очень успешно".

Здесь Ильхам Алиев вспомнил состоявшийся накануне визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, а также тот факт, что президент Совета Евросоюза Шарль Мишель активно вовлечен в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении

"Это позитивный контекст, однако мы не можем понять действия Европейского парламента. По существу, Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. Порой кажется, что эти резолюции принимает парламент Армении или, возможно, некоторые армянские лоббистские группы имеют определенное влияние на них. Иначе очень трудно это понять… Если Европейский парламент решил избрать такой путь, то это их выбор. Но, несмотря на попытки некоторых членов парламента, они должны знать, что Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан – от Европы".

Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан – от Европы

Дэвид Макалистер поблагодарил президента Азербайджана за искренность, и сказал, что визит европарламентариев в Баку как раз и можно считать показателем значения, которое они придают отношениям между Евросоюзом и Азербайджаном.

Из Баку европейская делегация отправится в Грузию, а оттуда - в Армению.