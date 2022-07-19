Акар: законодатели США манипулируют вопросом поставок Турции истребителей F-16

19 июл. 15:09

США продолжают процесс рассмотрения соглашения по поставкам самолетов F-16 в Турцию вопреки позиции Палаты представителей, увязавшей оборонную договоренность с рядом условий, - сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы продолжаем усилия в данном направлении как в оборонной, так и в политической и дипломатической плоскостях. Надеемся на то, что возобладает здравомыслие и будут найдены разумные и обоснованные пути урегулирования. Анкара внимательно отслеживает этот процесс", - рассказал турецкий министр, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Палата представителей Конгресса США ранее проголосовала за поправку в одобренный ею проект военного бюджета на 2023 финансовый год, которая усложняет продажу Турции новых истребителей F-16, запрещая продавать их Турции до тех пор, пока президент не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам США.

Также администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы самолеты F-16 не использовались Турцией "для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции".

Акар также отметил, что греческая сторона делает все возможное, чтобы воздействовать на переговорный процесс между оборонными структурами Турции и США.

"Определенная группа законодателей в США манипулирует вопросом, распространяя дезинформацию. Надеемся, что в США не поддадутся на подобные уловки", - добавил турецкий министр.