Эрдоган и Раиси совершили поворот в отношениях Турции и Ирана

Церемония подписания межправительственных документов Турции и Ирана состоялась во дворце "Садабад" в Тегеране. Документы были подписаны в присутствии лидеров стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Эбрахима Раиси. Подписи поставили главы ряда ведомств двух государств.

На совместной пресс-конференции Эрдоган отметил, что Турции нацелена на развитие сотрудничества с Ираном. По его словам, сегодняшние переговоры внесут весомый вклад в развитие двусторонних связей. Также он высоко оценил курс Тегерана на развитие сотрудничества со странами региона.

Говоря об экономических связях, турецкий лидер напомнил, что стороны ранее наметили цель товарооборота в $30 млрд в год. "К сожалению, из-за пандемии этот показатель пока находится на уровне 7,5 млрд долларов. Турция готова к активному сотрудничеству с Ираном, в том числе в оборонной сфере", - цитирует его "Анадолу".

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что в ходе Саммита стороны дадут оценку астанинскому формату, также будут предприняты попытки активизации данного процесса. Кроме того, глава республики обратил внимание на проблему террористов в регионе. По его словам, террористические организации, такие как PJAK, PKK, PYD, YPG и FETО, несут опасность Турции и Ирану. "Важно тесно взаимодействовать в борьбе с этим злом", - подчеркнул он.

Эбрахим Раиси, выступая на пресс-конференции, выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества. Он в свою очередь отметил, что показатели товарооборота с Турцией не отвечают потенциалу экономических связей двух государств. "Для достижения товарооборота в $30 млрд в год нужно повысить действующие показатели в три раза", - заявил президент Ирана, сообщив также о достижении договоренностей по созданию совместных промышленных компаний Турции и Ирана.

Иранский лидер сообщил, что страны намерены продлить соглашения по поставкам природного газа, 25-летний срок действия которого завершается.

Затрагивая вопрос борьбы с терроризмом, Раиси напомнил о значимости взаимодействия в борьбе не только с ним, но и с наркоторговлей и организованной преступностью, отметив недопустимость двойных стандартов в борьбе с террором. Что касается ситуации в регионе, то, как заявил он, Иран и Турция поддерживают территориальную целостность Сирии.

"Уверен в успешном развитии сотрудничества Ирана с Турцией", - подчеркнул он, назвав нынешний визит турецкого коллеги в Тегеран "поворотным пунктом" в развитии двусторонних связей .

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, Турция и Иран как соседствующие государства естественным образом заинтересованы в расширение своего сотрудничества, которое не сдерживают никакие политические причины.

"Иран является соседним государством Турции, и турецкое государство долгое время старалось поддерживать Тегеран в тяжелые санкционные годы. Во внешней политике Турции сейчас установлено в качестве приоритета всемерное улучшение отношений с соседями, что касается и Ирана. Позитивные отношения с приграничными государствами в первую очередь необходимы для развития турецкой экономики, и Турция работает над тем, чтобы достичь этой цели", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, немаловажно, что Иран является серьезным поставщиком энергоносителей. Улучшение отношений означает возможность сотрудничества в поставках иранской нефти и газа в Европу через Турцию. Существенно для Анкары и то, что Иран в целом является крупным игроком ближневосточного региона. Естественно, в Турции понимают, что сотрудничество означает взаимный учет интересов – и по сирийской тематике, и по иракской тематике, и так далее. Улучшая отношения, Турция и Иран добиваются решения региональных проблем", - обратил внимание Тогрул Исмаил.

Выгода Ирана от расширения сотрудничества с Турцией очевидна. "Иран долгое время находится под санкциями и ищет возможности выхода из санкционной блокады. Один из таких выходов – региональное взаимодействие. Турция может дать Ирану довольно с точки зрения технологий и открыть ему ворота в Европу. Поэтому интерес к повороту в отношениях идет с обеих сторон, ведь он даст импульс и региональной безопасности, и экономическому развитию обеих стран ко взаимной выгоде", - заключил профессор Анкарского университета.