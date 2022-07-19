Эрдоган обсудит с Путиным и Раиси в Тегеране события в Сирии

19 июл. 14:54

Одной из тем трехсторонней встречи в Тегеране между президентами России, Турции и Ирана станут последние события в Сирии, - рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках "тройки" по астанинскому процессу. Я и мои коллеги - уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси - обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране, передает РИА Новости.

Также Эрдоган намерен обсудить с лидерами РФ и Ирана "астанинский процесс" и новые возможности по Сирии.