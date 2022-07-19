Рейсы авиакомпании UTair соединят Грозный со Стамбулом, Антальей и Тегераном

19 июл. 14:44

В скором времени гости и жители Чечни смогут улететь из Грозного в Иран и Турцию, - сообщает пресс-служба аэропорта "Северный" в столице Чечни.

Дополнительные рейсы в августе организует авиакомпания UTair. Полеты в Турцию будут выполняться четыре раза в неделю. Первого августа воздушные судна отправятся в Стамбул, третьего августа - в Анталью (по два раза в неделю), - передает "Интерфакс".

Авиасообщение между Грозным и Тегераном запускается седьмого августа, летать в столицу Ирана лайнеры будут один раз в неделю.

Зимой авиалайнеры могут начать курсировать между столицей Чечни, Казанью и Киргизией, об этом уже ведутся переговоры.