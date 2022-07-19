Память о Шота Руставели восстановили в Ташкенте

19 июл. 14:27

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе приняли участие в церемонии открытия восстановленного сквера и памятника имени грузинского поэта Шота Руставели в Ташкенте.

Одна из центральных улиц столицы Узбекистана носит имя Шота Руставели. На этой же улице находятся памятник поэту и сквер, названный в честь Руставели.

По инициативе грузинского посла в Ташкенте Зураба Абдушелишвили и при поддержке администрации города в 2022 году удалось обновить памятник и сквер Руставели.

В торжественной церемонии также приняли участие мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Первые лица двух государств возложили цветы к памятнику Руставели.

Стоит добавить, что власти Ташкента планируют восстановить и символ города – трамвай, который будет курсировать по улице Руставели.

Каладзе находится в Ташкенте в рамках визита Ираклия Гарибашвили в Узбекистан.