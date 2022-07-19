Путин и Эрдоган на встрече в Тегеране обсудят и вывоз украинского зерна

19 июл. 14:05

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на встрече в Тегеране однозначно обсудят вопросы, связанные с вывозом украинского зерна, - сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами, это сто процентов", - сказал Ушаков, передает "Интерфакс".

Ушаков напомнил, что активно идут переговоры, связанные с вывозом украинского зерна: "13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН", - сказал он, отметив: была достигнута договоренность "подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов".

Также было решено открыть совместный Координационный центр в Стамбуле, - напомнил он.