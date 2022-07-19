Одна из больниц Нур-Султана возвращается к ковидному стационару

19 июл. 13:53

Стационар для заболевших коронавирусом организовали в дерматологическом блоке многопрофильной городской больницы №3. Здесь развернуто 100 коек.

Стационар принял первых пациентов. На утро 19 июля на лечении в нем находятся 54 человека, самому молодому пациенту 22 года, самому старшему – 82, - передает Sputnik Казахстан.

Более половины всех госпитализированных ранее не болели и не были привиты, у привившихся пациентов болезнь протекает гораздо легче, без осложнений.

"У большинства госпитализированных выявлен штамм "стелс-омикрон". Он обладает высокой трансмиссивностью – вероятность заразиться в разы больше, чем при других штаммах COVID-19. В то же время "стелс-омикрон" редко поражает легкие, но при болезни наблюдается нейроинтоксикация, часто ухудшаются зрение, слух, мучают головные боли", – отметили в пресс-службе больницы.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 450 новых случаев заражения коронавирусом. В стационарах находится 962 пациента, на амбулаторном лечении – 8 775 заболевших.