Ильхам Алиев: Европарламент более агрессивен к Азербайджану, чем парламент Армении

19 июл. 13:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемыми антиазербайджанские резолюции Европарламента, в том числе, обвиняющие Баку якобы в уничтожении армянского наследия в Карабахе.

Во вторник Алиев встретился в Баку с главой комитета по международным связям Европарламента Дэвидом Макалистером, сообщает сайт главы государства.

"Последняя наша встреча состоялась в 2018 году. Честно говоря, я даже немного удивился, когда узнал, что вы планируете поездку в Азербайджан. Может быть, вам известна причина. Помню встречу, на которой мы много говорили о развитии сотрудничества. Но, к сожалению, этого не произошло. Причина была не в нас, а в позиции некоторых депутатов Европарламента. Мы считаем подобную позицию абсолютно необоснованной", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Алиев отметил, что в адрес Баку выдвигались обвинения, звучали оскорбления и распространялись фейки. "Возможно, речь идет о более чем 10 резолюциях. Тем более, после Отечественной войны была принята резолюция, которая вызывает особую тревогу, так как в ней говорилось об уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе. Это неправда. Резолюция была принята в марте. То есть это происходит через полтора года после окончания войны", - напомнил президент.

Глава государства подчеркнул, что после завершения боевых действий на освобожденных территорий Азербайджана побывали послы и консулы многих государств, политики, спикеры парламентов некоторых европейских стран, журналисты и общественные деятели, которые стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана.

"Они не увидели уничтожения армянского культурного наследия. Наоборот, армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабахе. Однако, во время оккупации 65 из 67 мечетей были разрушены Арменией. Об этом никто даже словом не обмолвился. Они держали свиней и коров в наших мечетях, разрушали наши города и села", - заявил Алиев.

Он также отметил, что на фоне развития сотрудничества с ЕС, отношение Европарламента к Азербайджану более агрессивно. "Иногда складывается впечатление, что эти резолюции принимаются парламентом Армении, и есть определенное влияние группы армянских лобби. В противном случае, этого понять невозможно. Говоря о моем удивлении, я имел ввиду именно это", - сказал президент.

Алиев добавил, что Баку хочет построить тесные отношения с Ереваном, и все действия Азербайджана это демонстрируют. "Но если Европарламент думает выбрать такой путь, то это их выбор. Но они должны знать, что изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджан от Европы невозможно, несмотря на усилия некоторых депутатов", - заключил глава государства.