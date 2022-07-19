СМИ: Турция обвинила Грецию в краже своих национальных блюд

19 июл. 13:19

Турция обвиняет греков в краже популярных блюд турецкой кухни кокореци и имам баялды, - пишет греческая газета "Этнос".

"Возмущение турок вызвало то, что кокореци и имам баялды представляются в США как греческая еда. Очень многие турки возмущались в социальных сетях и СМИ, говоря о краже турецких блюд греками", - пишет газета, приводя также примеры из турецких СМИ, где утверждается, что Греция до этого присвоила пахлаву и соус дзадзики, передает РИА Новости.

Кокореци, по-турецки кокореч - это запеченные в бараньих или козьих кишках субпродукты. Имам баялды - одно из самых известных блюд кухни обеих стран из баклажанов, начиненных овощами.

"Известные веб-сайты с рецептами Греции описывают имам баялды как греческое блюдо, корни которого восходят к периоду османской оккупации, это блюдо готовили константинопольские греки, оттуда оно попало в Грецию". То же самое касается кокореци, - отмечают турецкие СМИ.

Ведущий турецкого шоу о путешествиях Локман Даг утверждает, что в Турции "привыкли к тому, что наши соседи берут нашу еду и преподносят ее миру так, как если бы она была их собственной". Так было с пахлавой, донер-кебабом, долмадой, йогуртом, - отмечает ведущий.