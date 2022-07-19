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Суд Ирана оставил в силе приговор режиссеру Джафару Панахи

Суд Ирана оставил в силе приговор режиссеру Джафару Панахи

Иранский суд оставил в силе приговор в отношении известного режиссера Джафара Панахи, которого приговорили к шести годам тюремного заключения, - сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.

"Джафар Панахи был приговорен к шести годам лишения свободы в 2020 году, этот приговор был окончательным и приведен в исполнение", – заявил Сетайеши, передает РИА Новости.

11 июля режиссера доставили в центр заключения тюрьмы "Эвин" для отбытия заключения, он был арестован в связи с расследованием по делу другого режиссера и номинанта многочисленных премий Мохаммада Расулофа.

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