Россия и Казахстан укрепляют многостороннее сотрудничество в Азии

Замглавы МИД Казахстана Адиль Турсунов провел встречу со своим российским коллегой Игорем Моргуловым и обсудили перспективы и состояние двусторонних отношений, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В рамках встречи дипломаты рассмотрели предстоящий график мероприятий в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Казахстанская сторона проинформировала российских дипломатов о ходе подготовки к 6-му Саммиту СВМДА в октябре текущего года.
Российская сторона в свою очередь выделила качественно проводимую работу по организации деятельности форума со стороны казахстанского МИД. Кроме того, Моргулов поддержал трансформацию СВМДА в международную организацию.
В заключение стороны согласовали план на укрепление сотрудничества и продолжение контакта с целью успешного проведения предстоящего саммита.