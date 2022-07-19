В России впервые зафиксирован новый подвариант коронавируса

19 июл. 12:50

Российские ученые выявили в стране подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как "кентавр", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.