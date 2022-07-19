На Кубани с кишечной инфекцией госпитализировали детей из Вологодчины

19 июл. 12:38

Кубанские медики вынуждены были госпитализировать часть детей, прибывших на поезде из Вологодской области в детский лагерь "Морская волна" Туапсинского района Краснодарского края, из-за кишечной инфекции, - сообщает краевой оперштаб.

"260 детей следовали в составе организованной группы в присутствии сопровождающих. В пути они питались в вагоне-ресторане. На ж/д-станции Горячий Ключ шесть детей сняли с поезда и госпитализировали в городскую больницу с предположительным диагнозом: бактериальная кишечная инфекция", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Позднее из лагеря госпитализировали в Туапсинскую районную больницу №1 еще 10 детей с похожими симптомами. Оставшихся разместили в отдельных корпусах лагеря.

Сейчас специалисты проводят санитарно-эпидемиологическую экспертизу с целью выявления источника заражения, - добавили в оперштабе.

Состояние детей, которые находятся в медучреждениях, удовлетворительное.