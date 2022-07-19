Терроризм, курды, беженцы: лидеры России, Турции и Ирана собираются ради Сирии

В Тегеране сегодня вечером встречаются лидеры Ирана, России и Турции. Изначальная цель встречи Эбрахима Раиси, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – Сирия. Однако на двусторонней основе у руководителей "астанинской тройки" есть ряд других важных вопросов.

Астанинский формат был создан в 2017 году. Его название происходит от города Астана (нынешний Нур-Султан), где периодически проходят встречи с участием представителей МИД России, Турции и Ирана. Формат нацелен на достижение политического урегулирования гражданской войны в Сирии и примирение правительства с оппозицией. Россия, Турция и Иран выступают гарантами астанинского процесса. Благодаря их участию в Сирии удалось создать четыре "зоны деэскалации" и гарантировать в них перемирие. Схема важна и для того, чтобы мирным путем решать разногласия между поддерживающей оппозицию Турцией и сторонниками Башара Асада Россией и Ираном.

На текущий момент Сирия разделена на четыре части. Большая часть территорий находится под контролем Асада. На них расположены военные базы России и Ирана. На северо-востоке за рекой Евфрат господствуют курдские YPG, входящие в состав Сирийских демократических сил (SDF) – их курируют американцы. Граница с Турцией с некоторыми исключениями контролируется вооруженной оппозицией – их патронирует Анкара. На северо-западе в Идлибе осели террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Для Асада приоритетная цель – взять под контроль всю Сирию, но он это сделать не может, так как силы его ограничены. Вылазки в сторону Идлиба создают угрозу нового потока беженцев в Турцию, поэтому весной 2020 года армия Асада наткнулась на противодействие турецких ВС. В свою очередь, Турция вместе с вооруженной оппозицией и Сирийской национальной армией (СНА) намерена зачистить оставшиеся территории на границе от YPG. Этот вопрос наиболее актуален в свете заявления Эрдогана о готовности скоро начать новую военную операцию на севере Сирии.

Россия понимает озабоченности Анкары, связанные с курдским сепаратизмом, но не приветствует ее военную операцию. "Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. У нас там нет боевых подразделений. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно", - сказал в июне спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Не рад турецким планам и Иран, который считает турецкое присутствие в Сирии нелегитимным. Не поддерживает Анкару и Пентагон, о чем было заявлено накануне.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов в беседе с "Корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что российская сторона на трехсторонних переговорах будет делать упор на борьбу с террористическими угрозами, в частности, с ХТШ. "С учетом того, что в делегацию вошли представители ГРУ и Генерального штаба, там будет обсуждаться наличие сохраняющейся террористической угрозы и противодействие ей. Также – реализация меморандума по Идлибу, в соответствии с которым деятельность ХТШ подавлялась. Хотя в настоящий момент это сделать крайне сложно с учетом позиции Турции", - говорит он.

Турецкая сторона, в свою очередь, будет больше обращать внимание на террористическую угрозу на севере Сирии и необходимости отвести силы YPG на 32 км от границы. "Турция будет указывать на необходимость выполнения Сочинского меморандума Путина и Эрдогана по сирийскому северо-востоку, то есть Заевфратью, где действует аффилированные с РПК "Сирийские демократические силы", которые поддерживают США. Будет обсуждаться возможность турецкой спецоперации. Ответ России на нее, вероятно, будет таким, что проводить операцию без согласования с официальным Дамаском – значит нарушать суверенитет и территориальную целостность Сирии", - подчеркнул Семенов.

Отдельно могут быть затронуты вопросы американского военного присутствия, которое осуждают все три члена "астанинского формата", противодействие ИГ (запрещена в РФ) и шаги по решению проблемы беженцев, заметил востоковед.

Помимо совместной встречи Раиси, Путина и Эрдогана, которая должна состояться в 21:00, запланированы двусторонние встречи. На переговорах с коллегами из Турции и Ирана российский президент наверняка обсудит тему антироссийских санкций. Обе ближневосточные страны хотят перейти на торговлю с Россией в национальных валютах и легализовать свободную работу национальных платежных систем взамен SWIFT. К слову, карты "Мир" уже работают в Турции. В вопросе санкций для России более актуальным является пример Ирана, так как эта страна с небольшими временными исключениями уже 40 лет живет в условиях рестрикций.

На переговорах Эрдогана и Путина наверняка стороны не обойдут вопрос украинского зерна. Кроме того, Анкара продолжит выдвигать инициативу о посредничестве между Киевом и Москвой, чтобы помочь подписать договор о перемирии.

Отдельно с Раиси российский лидер может обсудить меморандум о стратегическом сотрудничестве, полагает Семенов. "Что касается Ирана, то актуален вопрос договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который до сих пор не подписан. Его подпишут, скорее всего, на следующей встрече Путина и Раиси. Меморандум о сотрудничестве сроком на 20 лет, все еще согласовывается. Могут также обсуждаться вопросы наращивания торгового оборота между Россией и Ираном, вопросы, касающиеся ядерной сделки. Естественно, так как это не двусторонний саммит, вряд ли там будут подписаны какие-то двусторонние документы, которые не касались бы сирийского кейса и трехстороннего Астанинского формата", - отметил эксперт РСМД.

К каким договоренностям придут Путин, Эрдоган и Раиси, узнаем в конце дня. По итогам трехсторонней встречи запланировано совместное заявление трех президентов.