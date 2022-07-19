России не грозит отсутствие тест-систем на оспу обезьян

19 июл. 12:23

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания оспой обезьян, - сообщил сегодня главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Сергей Щелкунов.

"Система создана полностью на отечественных химических компонентах, и благодаря тому, что отработана технология создания и производства таких тест-систем во время последней вспышки ковидной эпидемии, можно сказать, что при необходимости очень легко производство этой тест-системы может быть масштабировано и могут быть обеспечены все диагностические лаборатории, в которые понадобится ее распространить", - рассказал Щелкунов, передает РИА Новости.

Тест-система для выявления оспы обезьян уже сейчас имеется в достаточном количестве в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны, что позволяет осуществлять тестирование и охват населения в самых разных регионах.

"Тест-система создана на основе мультиплексного анализа всех ортопоксвирусов, патогенных для человека, таких как вирус натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины. Это упрощенный вариант realtime-ПЦР", - рассказал специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.