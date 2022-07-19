Армения пообещала убрать своих военных из Ханкенди до сентября

19 июл. 12:03

Секретарь Совбезопасности Армении Армен Григорян сообщил о начале вывода из азербайджанского города Ханкенди и прилегающих территорий Азербайджана последних остатков армянской армии. Григорян добавил, что Ереван больше не будет незаконно провозить в Азербайджан призывников по Лачинскому коридору.

"После установления режима прекращения огня и размещения миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из Карабаха. Они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре ", - приводит его слова Арменпресс.

В то же время он отметил, что армянские сепаратисты в Ханкенди не будут разоружаться и продолжат создавать угрозу дестабилизации в зоне временного размещения российских миротворцев.

Напомним, что в прошлую пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что по существовавшей договоренности остатки войск Армении должны были покинуть Ханкенди до начала июля, однако к середине июля этого не произошло. В связи с этим азербайджанский лидер призвал Ереван сказать открыто, уйдут ли армянские военные добровольно или нет, чтобы Баку знал, как действовать дальше.